***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868086
BIST
16:471.108
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 32,97
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:477,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0964
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:478,5325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0832
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:47454,61
En Yüksek
|Değişim
|: -4,98%
|| -23,84
|Açılış
|: 454,61
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.958
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.070.319
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.197.877
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,12
|57.856.924
|% -9,87
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,32
|1.641.423.774
|% 7,20
|
|ASELS
|18,34
|1.592.930.652
|% 1,72
|
|SISE
|6,38
|1.401.068.765
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,04
|1.300.266.666
|% 3,03
|
|GARAN
|6,98
|1.181.739.616
|% 6,24
|
|EKGYO
|2,04
|1.300.266.666
|% 3,03
|
|SISE
|6,38
|1.401.068.765
|% 7,23
|
|YKBNK
|2,13
|419.732.780
|% 4,41
|
|AKBNK
|5,02
|977.395.109
|% 5,46
|
|GARAN
|6,98
|1.181.739.616
|% 6,24
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2332
|7,2413
|% -1,31
|
|Euro
|8,5205
|8,5325
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,4554
|9,5029
|% -1,13
|
|Frank
|7,8820
|7,9295
|% -1,24
|
|Riyal
|1,9250
|1,9347
|% -1,32
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-70,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-23,23
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|-188,37
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|-91,12
|
|Çeyrek
|730
|747
|-45,56
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-1,84
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,60
|
Seans Raporu
16:47
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