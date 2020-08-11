***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 17:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868097
BIST
16:521.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 33,84
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:527,2382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0995
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:528,5254
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0903
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:52454,32
En Yüksek
|Değişim
|: -5,04%
|| -24,13
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|10.078.455
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.783.569
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.298.192
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.582.607
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.213.860
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,33
|1.650.803.586
|% 7,29
|
|ASELS
|18,33
|1.605.640.149
|% 1,66
|
|SISE
|6,36
|1.405.045.141
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,04
|1.355.325.942
|% 3,03
|
|GARAN
|6,98
|1.240.801.843
|% 6,24
|
|EKGYO
|2,04
|1.355.325.942
|% 3,03
|
|SISE
|6,36
|1.405.045.141
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,03
|1.017.351.244
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,14
|427.807.553
|% 4,90
|
|GARAN
|6,98
|1.240.801.843
|% 6,24
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2354
|7,2382
|% -1,36
|
|Euro
|8,5107
|8,5254
|% -1,05
|
|Sterlin
|9,4619
|9,5093
|% -1,07
|
|Frank
|7,8923
|7,9399
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9243
|1,9339
|% -1,36
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-86,12
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,13
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-182,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-193,31
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-93,51
|
|Çeyrek
|729
|746
|-46,75
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-2,10
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,55
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|
Seans Raporu
16:52
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