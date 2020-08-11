***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 17:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868104
BIST
17:001.107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 31,48
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:007,2425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0952
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:008,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0884
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:00452,72
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -25,73
|Açılış
|: 452,72
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler17:00
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.310.276
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|879.346
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.783.727
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.800.322
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.243.330
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,29
|1.656.457.157
|% 6,91
|
|ASELS
|18,28
|1.624.544.923
|% 1,39
|
|SISE
|6,36
|1.409.199.419
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,03
|1.366.139.930
|% 2,53
|
|GARAN
|6,95
|1.257.957.450
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,03
|1.366.139.930
|% 2,53
|
|SISE
|6,36
|1.409.199.419
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,01
|1.023.074.799
|% 5,25
|
|YKBNK
|2,13
|431.110.651
|% 4,41
|
|GARAN
|6,95
|1.257.957.450
|% 5,78
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2343
|7,2425
|% -1,30
|
|Euro
|8,5169
|8,5273
|% -1,03
|
|Sterlin
|9,4619
|9,5093
|% -1,07
|
|Frank
|7,8923
|7,9399
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9243
|1,9339
|% -1,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-86,12
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,13
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-182,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-193,31
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-93,51
|
|Çeyrek
|729
|746
|-46,75
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-2,10
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,55
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|