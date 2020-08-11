***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 17:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868107
BIST
17:031.107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 31,48
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:037,2375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1002
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:038,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0882
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:03451,68
En Yüksek
|Değişim
|: -5,59%
|| -26,77
|Açılış
|: 451,68
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|21.793.322
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.364.616
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|879.346
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.831.215
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.256.221
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,31
|1.658.731.613
|% 7,10
|
|ASELS
|18,28
|1.632.899.003
|% 1,39
|
|SISE
|6,36
|1.410.102.295
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,04
|1.367.652.633
|% 3,03
|
|GARAN
|6,95
|1.265.274.789
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,04
|1.367.652.633
|% 3,03
|
|SISE
|6,36
|1.410.102.295
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,01
|1.030.381.510
|% 5,25
|
|YKBNK
|2,13
|432.007.636
|% 4,41
|
|GARAN
|6,95
|1.265.274.789
|% 5,78
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2356
|7,2375
|% -1,37
|
|Euro
|8,5116
|8,5275
|% -1,02
|
|Sterlin
|9,4612
|9,5087
|% -1,07
|
|Frank
|7,8872
|7,9347
|% -1,18
|
|Riyal
|1,9243
|1,9340
|% -1,36
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-77,74
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-25,73
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|-194,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|-197,90
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-95,73
|
|Çeyrek
|728
|745
|-47,86
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-1,97
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|