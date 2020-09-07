***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873585
BIST
14:101.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:107,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:108,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:10462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:08
|UTPYA
|7,70
|13.843.132
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.711.629
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.320.464
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|4.250.706
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,30
|2.400.860
|% -5,73
|
|SISE
|6,28
|613.915.895
|% 0,32
|
|FENER
|40,52
|594.729.638
|% 9,45
|
|TURSG
|6,19
|572.360.497
|% 4,03
|
|EKGYO
|1,82
|555.537.084
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,67
|338.183.204
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,82
|555.537.084
|% 4,60
|
|ADESE
|2,12
|227.406.026
|% 3,92
|
|SISE
|6,28
|613.915.895
|% 0,32
|
|TURSG
|6,19
|572.360.497
|% 4,03
|
|GSRAY
|3,67
|338.183.204
|% 1,94
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4621
|7,4643
|% 0,42
|
|Euro
|8,8227
|8,8278
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7844
|9,8335
|% -0,59
|
|Frank
|8,1321
|8,1811
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% 0,39
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,81
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.057
|3.133
|-6,37
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-3,08
|
|Çeyrek
|741
|758
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|