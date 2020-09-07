***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 14:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873584
BIST
14:261.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:267,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4651
En Düşük
7,4198
14:268,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:26462,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DITAS
|33,00
|3.712.091
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.695
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.733.582
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.017.252
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.625.917
|% -6,73
|
|SISE
|6,30
|624.411.431
|% 0,64
|
|TURSG
|6,16
|622.605.712
|% 3,53
|
|FENER
|40,48
|606.490.558
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,82
|556.523.210
|% 4,60
|
|PETKM
|3,98
|347.730.629
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,82
|556.523.210
|% 4,60
|
|ADESE
|2,11
|229.997.646
|% 3,43
|
|TURSG
|6,16
|622.605.712
|% 3,53
|
|SISE
|6,30
|624.411.431
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,68
|344.423.263
|% 2,22
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4625
|7,4651
|% 0,43
|
|Euro
|8,8245
|8,8303
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7871
|9,8362
|% -0,56
|
|Frank
|8,1295
|8,1785
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% 0,39
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,40
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,86
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,02
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,57
|
Seans Raporu
14:26
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