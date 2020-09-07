***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873606
BIST
15:331.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:337,4627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:338,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:33462,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 462,91
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:31
|HATEK
|13,09
|25.817.324
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.554
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.264.251
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.616.005
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.395.566
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|721.032.096
|% 9,99
|
|TURSG
|6,13
|695.049.595
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,80
|686.974.010
|% 5,56
|
|SISE
|6,31
|660.849.213
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,81
|564.580.175
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|564.580.175
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,80
|686.974.010
|% 5,56
|
|ADESE
|2,15
|265.587.366
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|695.049.595
|% 3,03
|
|SISE
|6,31
|660.849.213
|% 0,80
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4564
|7,4614
|% 0,38
|
|Euro
|8,8157
|8,8223
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7862
|9,8352
|% -0,57
|
|Frank
|8,1249
|8,1739
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9824
|1,9923
|% 0,32
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-3,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,74
|