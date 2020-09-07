***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873646
BIST
15:291.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:297,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:298,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:29462,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:29
|HATEK
|13,09
|25.847.706
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.562
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.284.757
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.675.422
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.430.614
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|723.083.285
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,79
|703.031.359
|% 5,28
|
|TURSG
|6,12
|696.318.597
|% 2,86
|
|SISE
|6,32
|687.991.488
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,82
|564.694.817
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|564.694.817
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,79
|703.031.359
|% 5,28
|
|ADESE
|2,16
|265.862.741
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|696.318.597
|% 2,86
|
|SISE
|6,32
|687.991.488
|% 0,96
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4600
|% 0,36
|
|Euro
|8,8142
|8,8216
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7858
|9,8349
|% -0,57
|
|Frank
|8,1247
|8,1736
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9823
|1,9922
|% 0,31
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,51
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,74
|