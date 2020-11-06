***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886663
BIST
16:201.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:208,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1486
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5677
En Düşük
8,4044
16:2010,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,2056
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1821
En Düşük
9,9273
16:20537,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 10,38
|Açılış
|: 537,93
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
538,04
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MARKA
|4,62
|26.007.435
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.056.487
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.557.681
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.359.111.382
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,46
|1.336.501.113
|% 4,22
|
|SISE
|6,57
|602.239.782
|% -0,90
|
|TSKB
|2,12
|596.221.437
|% 0,00
|
|FENER
|35,88
|532.424.942
|% 4,42
|
|KRDMD
|3,46
|1.336.501.113
|% 4,22
|
|TSKB
|2,12
|596.221.437
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|415.937.960
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,79
|373.012.710
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,31
|457.514.847
|% 0,43
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5584
|8,5646
|% 1,77
|
|Euro
|10,1590
|10,1699
|% 2,06
|
|Sterlin
|11,1867
|11,2428
|% 1,43
|
|Frank
|9,4649
|9,5219
|% 2,14
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% 1,62
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|5,28
|
|Altın Gr.
|536
|537
|9,06
|
|Cumhuriyet
|3.548
|3.602
|76,00
|
|Tam
|3.536
|3.625
|79,76
|
|Yarım
|1.709
|1.754
|38,58
|
|Çeyrek
|857
|877
|19,29
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,17
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|-1,02
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:32BLCYT
Yüzde 6.67 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 217, 515 adet işlem
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16:30KLGYO
Yüzde 4.28 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 982, 958 adet işlem
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16:29BSOKE
Yüzde 8.33 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 870, 913 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.08 ) 1, 291
-
16:28FENER
Yüzde 4.60 oranında artışla 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 739, 667 adet işlem