***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 16:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886665
BIST
16:401.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:408,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1507
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5686
En Düşük
8,4044
16:4010,1921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2278
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1921
En Düşük
9,9273
16:40539,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 539,38
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
539,44
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MARKA
|4,62
|26.117.008
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.070.397
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.799.476
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,48
|1.417.704.650
|% 4,82
|
|GARAN
|6,97
|1.399.677.060
|% 0,14
|
|SISE
|6,55
|639.203.845
|% -1,21
|
|TSKB
|2,12
|598.854.775
|% 0,00
|
|FENER
|36,08
|541.109.284
|% 5,01
|
|KRDMD
|3,48
|1.417.704.650
|% 4,82
|
|TSKB
|2,12
|598.854.775
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,87
|428.281.706
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,80
|379.559.690
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,32
|478.015.915
|% 0,87
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5649
|8,5667
|% 1,79
|
|Euro
|10,1787
|10,1921
|% 2,29
|
|Sterlin
|11,2064
|11,2626
|% 1,61
|
|Frank
|9,4858
|9,5430
|% 2,37
|
|Riyal
|2,2765
|2,2879
|% 1,77
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,31
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.560
|3.614
|88,00
|
|Tam
|3.546
|3.635
|89,44
|
|Yarım
|1.714
|1.758
|43,26
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,63
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|39,87
|39,87
|-1,06
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:53TSGYO
Yüzde 7.10 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 457, 809 adet işlem
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16:52MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 856, 252 adet işlem
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16:51GEDZA
Yüzde 8.27 oranında artışla 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 664 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, DOHOL
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 062