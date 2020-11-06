ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|RODRG
|11,18
|4.928.725
|% 9,93
|CASA
|45,80
|7.039.683
|% 9,57
|ALMAD
|2,79
|6.968.510
|% 9,41
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5063
|8,5146
|% 1,17
|Euro
|10,1073
|10,1240
|% 1,60
|Sterlin
|11,1646
|11,2206
|% 1,23
|Frank
|9,4382
|9,4950
|% 1,85
|Riyal
|2,2659
|2,2772
|% 1,29
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-3,94
|Altın Gr.
|533
|533
|5,78
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,03
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,07
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,88
Seans Raporu 18:05
- 17:59BLCYT Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
- 17:58 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
- 17:58XU100 Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
- 17:56TSGYO Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem