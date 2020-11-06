***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 17:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886728
BIST
17:351.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
17:358,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1603
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
17:3510,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2074
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
17:35536,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 9,26
|Açılış
|: 536,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BLCYT
|7,26
|61.276.628
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.364.723
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.160.544
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,99
|1.608.410.133
|% 0,43
|
|TSKB
|2,32
|1.563.501.812
|% 9,43
|
|KRDMD
|3,48
|1.527.363.410
|% 4,82
|
|ODAS
|3,63
|784.086.672
|% 1,11
|
|SISE
|6,60
|748.018.481
|% -0,45
|
|TSKB
|2,32
|1.563.501.812
|% 9,43
|
|KRDMD
|3,48
|1.527.363.410
|% 4,82
|
|SKBNK
|1,85
|567.314.168
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,81
|491.292.982
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,31
|560.887.116
|% 0,43
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5719
|8,5747
|% 1,89
|
|Euro
|10,1676
|10,1784
|% 2,15
|
|Sterlin
|11,2211
|11,2774
|% 1,74
|
|Frank
|9,4865
|9,5437
|% 2,37
|
|Riyal
|2,2781
|2,2896
|% 1,84
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|5,08
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,76
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|98,00
|
|Tam
|3.549
|3.640
|94,10
|
|Yarım
|1.715
|1.761
|45,52
|
|Çeyrek
|860
|880
|22,76
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|-0,83
|
Seans Raporu
17:33
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