***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 15:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887129
BIST
16:311.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 40,42
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:318,0645
En Yüksek
|Değişim
|: -5,34%
|| -0,4548
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:319,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -5,23%
|| -0,5296
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:31490,41
En Yüksek
|Değişim
|: -8,31%
|| -44,42
|Açılış
|: 490,41
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:31
|TAVHL
|15,95
|330.862.936
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.745.783
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.414.724
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.628.034
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.106.318
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|405.306.403
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|261.904.346
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,30
|24.190.492
|% -9,77
|
|SANFM
|13,58
|4.517.620
|% -8,43
|
|GARAN
|7,53
|4.195.487.413
|% 7,88
|
|THYAO
|10,68
|1.736.073.931
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.525.528.573
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,50
|1.126.177.314
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,42
|1.095.392.398
|% 7,97
|
|GARAN
|7,53
|4.195.487.413
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,50
|1.126.177.314
|% 7,30
|
|PETKM
|4,45
|1.525.528.573
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,54
|405.306.403
|% -14,44
|
|ODAS
|3,69
|852.901.787
|% 2,50
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0571
|8,0645
|% -5,34
|
|Euro
|9,5819
|9,5968
|% -5,23
|
|Sterlin
|10,5828
|10,6358
|% -5,27
|
|Frank
|8,8448
|8,8981
|% -6,18
|
|Riyal
|2,1406
|2,1514
|% -5,47
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-58,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-43,01
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,66
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|3,84
|
Seans Raporu
16:31
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16:41ARENA
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16:39XU100
Endeks 1, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 089.00 milyon TL de
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16:37EREGL
Yüzde 6.52 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 787, 324 adet işlem