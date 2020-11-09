***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 15:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887133
BIST
16:291.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 41,37
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:298,0639
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -0,4554
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:299,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -0,5253
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:29490,20
En Yüksek
|Değişim
|: -8,34%
|| -44,62
|Açılış
|: 490,20
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TAVHL
|15,95
|330.703.228
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.671.826
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.614.018
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.413.382
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.106.318
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,55
|402.509.323
|% -13,89
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|260.668.546
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,30
|23.664.175
|% -9,77
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|GARAN
|7,55
|4.121.394.079
|% 8,17
|
|THYAO
|10,68
|1.734.807.283
|% 9,99
|
|PETKM
|4,46
|1.516.379.917
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,50
|1.112.617.078
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,42
|1.089.083.178
|% 7,97
|
|GARAN
|7,55
|4.121.394.079
|% 8,17
|
|YKBNK
|2,50
|1.112.617.078
|% 7,30
|
|PETKM
|4,46
|1.516.379.917
|% 3,96
|
|SKBNK
|1,55
|402.509.323
|% -13,89
|
|ODAS
|3,69
|850.927.698
|% 2,50
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0523
|8,0639
|% -5,35
|
|Euro
|9,5787
|9,6011
|% -5,19
|
|Sterlin
|10,5687
|10,6217
|% -5,40
|
|Frank
|8,8316
|8,8848
|% -6,32
|
|Riyal
|2,1381
|2,1488
|% -5,59
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-64,82
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-45,56
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,67
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|3,91
|
Seans Raporu
16:29
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16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 69 artarak (% 4.20 ) 1, 357
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16:43KUTPO
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 395 adet işlem
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16:41ARENA
Yüzde 7.09 oranında artışla 42.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 692 adet işlem
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16:40BLCYT
Yüzde 9.64 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 579 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 089.00 milyon TL de