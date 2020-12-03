***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891172
BIST
17:201.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:207,7950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0666
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:209,4832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:20460,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,52
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:20
|INVEO
|34,98
|27.112.780
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.337.724
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.735.392
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.915.205
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,07
|2.301.878.309
|% -7,59
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,27
|2.386.193.935
|% 0,54
|
|TSKB
|2,07
|2.301.878.309
|% -7,59
|
|DOHOL
|2,78
|1.921.894.946
|% 6,11
|
|PETKM
|4,28
|1.775.381.464
|% 1,18
|
|THYAO
|12,27
|1.184.247.120
|% 0,16
|
|TSKB
|2,07
|2.301.878.309
|% -7,59
|
|DOHOL
|2,78
|1.921.894.946
|% 6,11
|
|PETKM
|4,28
|1.775.381.464
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,19
|862.709.392
|% 0,92
|
|GARAN
|9,27
|2.386.193.935
|% 0,54
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7886
|7,7950
|% -0,85
|
|Euro
|9,4698
|9,4832
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,4549
|10,5073
|% -0,20
|
|Frank
|8,7054
|8,7578
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0688
|2,0792
|% -0,99
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|11,68
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|26,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|17,33
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|-0,11
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 36 artarak (% 0.57 ) 1, 475
-
17:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TSKB, DOHOL
-
17:32SMART
Yüzde 8.27 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 284 adet işlem
-
17:28DOHOL
Yüzde 6.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 064, 436 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 25, 006.00 milyon TL de