***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891176
BIST
17:191.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:197,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0624
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:199,4864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:19460,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,52
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:19
|INVEO
|34,98
|27.393.494
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.337.724
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.737.759
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.949.519
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.302.487.899
|% -8,04
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,25
|2.421.123.034
|% 0,33
|
|TSKB
|2,06
|2.302.487.899
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,78
|1.926.102.898
|% 6,11
|
|PETKM
|4,27
|1.780.872.582
|% 0,95
|
|THYAO
|12,26
|1.189.705.526
|% 0,08
|
|TSKB
|2,06
|2.302.487.899
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,78
|1.926.102.898
|% 6,11
|
|PETKM
|4,27
|1.780.872.582
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,19
|862.974.728
|% 0,92
|
|GARAN
|9,25
|2.421.123.034
|% 0,33
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7921
|7,7992
|% -0,79
|
|Euro
|9,4745
|9,4864
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,4496
|10,5020
|% -0,25
|
|Frank
|8,7041
|8,7566
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0683
|2,0787
|% -1,01
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|12,99
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.061
|3.107
|22,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|21,70
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|10,49
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,10
|48,10
|-0,15
|