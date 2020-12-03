***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891178
BIST
17:231.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:237,7950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0666
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:239,4805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0365
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:23460,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 460,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:23
|INVEO
|34,98
|27.393.774
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.361.264
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,28
|197.038.169
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.956.881
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.336.500.935
|% -8,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,24
|2.460.146.581
|% 0,22
|
|TSKB
|2,05
|2.336.500.935
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,78
|1.939.070.860
|% 6,11
|
|PETKM
|4,27
|1.784.036.745
|% 0,95
|
|THYAO
|12,25
|1.195.584.839
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.336.500.935
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,78
|1.939.070.860
|% 6,11
|
|PETKM
|4,27
|1.784.036.745
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,18
|891.011.163
|% 0,46
|
|GARAN
|9,24
|2.460.146.581
|% 0,22
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7893
|7,7950
|% -0,85
|
|Euro
|9,4696
|9,4805
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,4475
|10,4999
|% -0,27
|
|Frank
|8,7022
|8,7547
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0682
|2,0786
|% -1,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|6,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
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Seans Raporu
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