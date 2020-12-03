***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891183
BIST
17:431.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:437,7820
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0796
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:439,4736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0434
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4617
17:43459,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,32
|Açılış
|: 459,78
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,41
BIST En Aktif Hisseler17:43
|INVEO
|34,98
|27.683.304
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.392.691
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.301.286
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.880.292
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.420.978.966
|% -8,04
|
|KLMSN
|20,22
|27.297.189
|% -8,01
|
|GARAN
|9,22
|2.638.158.564
|% 0,00
|
|TSKB
|2,06
|2.420.978.966
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,68
|2.245.109.776
|% 2,29
|
|PETKM
|4,26
|1.870.551.429
|% 0,71
|
|THYAO
|12,21
|1.265.643.933
|% -0,33
|
|TSKB
|2,06
|2.420.978.966
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,68
|2.245.109.776
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,18
|956.140.210
|% 0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.870.551.429
|% 0,71
|
|GARAN
|9,22
|2.638.158.564
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7773
|7,7820
|% -1,01
|
|Euro
|9,4660
|9,4736
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,4505
|10,5029
|% -0,25
|
|Frank
|8,7076
|8,7600
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0710
|2,0814
|% -0,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|4,74
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|-0,06
|
Seans Raporu
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