***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891190
BIST
17:391.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:397,7848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0768
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:399,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0423
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4636
17:39460,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 460,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:39
|INVEO
|34,98
|27.545.552
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.392.691
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.300.825
|% 9,98
|
|HUBVC
|19,28
|203.868.337
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.420.215.340
|% -8,04
|
|KLMSN
|20,26
|27.074.558
|% -7,83
|
|GARAN
|9,23
|2.634.308.774
|% 0,11
|
|TSKB
|2,06
|2.420.215.340
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,67
|2.228.346.370
|% 1,91
|
|PETKM
|4,27
|1.869.423.161
|% 0,95
|
|THYAO
|12,21
|1.263.326.690
|% -0,33
|
|TSKB
|2,06
|2.420.215.340
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,67
|2.228.346.370
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,18
|955.425.953
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|1.869.423.161
|% 0,95
|
|GARAN
|9,23
|2.634.308.774
|% 0,11
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7808
|7,7848
|% -0,98
|
|Euro
|9,4658
|9,4747
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,20
|
|Frank
|8,7097
|8,7622
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0715
|2,0819
|% -0,86
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|6,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|