***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891196
BIST
17:531.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:537,7687
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0929
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7638
17:539,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0538
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4549
17:53458,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,62
|Açılış
|: 458,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
458,16
BIST En Aktif Hisseler17:51
|INVEO
|34,98
|27.693.518
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.437.626
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.445.472
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.896.293
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|TACTR
|10,01
|523.940
|% -6,45
|
|RODRG
|14,26
|6.768.241
|% -6,37
|
|MARKA
|6,07
|1.802.130
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,18
|993.482.906
|% 0,46
|
|SELEC
|16,67
|853.882.646
|% 9,96
|
|PGSUS
|63,00
|752.939.685
|% -0,87
|
|CEMAS
|2,52
|611.163.342
|% 1,61
|
|ODAS
|3,52
|483.073.649
|% -0,56
|
|EKGYO
|2,18
|993.482.906
|% 0,46
|
|CEMAS
|2,52
|611.163.342
|% 1,61
|
|ODAS
|3,52
|483.073.649
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,33
|164.751.882
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,43
|282.735.081
|% 2,53
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7690
|7,7732
|% -1,12
|
|Euro
|9,4585
|9,4666
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,4587
|10,5111
|% -0,17
|
|Frank
|8,7135
|8,7660
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0707
|2,0811
|% -0,90
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|2,48
|
|Altın Gr.
|459
|460
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,18
|48,18
|-0,07
|