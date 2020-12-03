***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891198
BIST
17:571.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:577,7735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0881
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7591
17:579,4655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0515
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4477
17:57458,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,34
|Açılış
|: 458,77
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
458,16
BIST En Aktif Hisseler17:57
|INVEO
|34,98
|27.693.518
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.437.626
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.897.298
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|344.445.472
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.447.412.808
|% -8,48
|
|KLMSN
|20,18
|29.081.913
|% -8,19
|
|GARAN
|9,22
|2.712.894.255
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.447.412.808
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,64
|2.369.478.861
|% 0,76
|
|PETKM
|4,27
|1.884.330.439
|% 0,95
|
|THYAO
|12,19
|1.287.791.647
|% -0,49
|
|TSKB
|2,05
|2.447.412.808
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,64
|2.369.478.861
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,18
|993.993.818
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|1.884.330.439
|% 0,95
|
|GARAN
|9,22
|2.712.894.255
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7682
|7,7735
|% -1,12
|
|Euro
|9,4573
|9,4655
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,4477
|10,5000
|% -0,27
|
|Frank
|8,7030
|8,7554
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0683
|2,0786
|% -1,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|4,74
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|-0,06
|