***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891200
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,7644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0972
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7591
18:059,4635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0535
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4477
18:05457,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,19
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
457,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|INVEO
|34,98
|27.759.140
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.501.546
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.551
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|137.465.796
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.940.705
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.522.957.593
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.851.601.027
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.522.957.593
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.419.391.066
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.960.570.193
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.004.548
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.522.957.593
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.419.391.066
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.042.432.781
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.960.570.193
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.851.601.027
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7591
|7,7644
|% -1,24
|
|Euro
|9,4540
|9,4635
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,4422
|10,4946
|% -0,32
|
|Frank
|8,6958
|8,7482
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0655
|2,0759
|% -1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|4,53
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,31
|48,31
|0,06
|