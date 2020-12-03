***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891206
BIST
17:591.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:597,7715
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0901
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7591
17:599,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4477
17:59458,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 458,37
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
457,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|INVEO
|34,98
|27.758.441
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.437.626
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.475.547
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.905.969
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|TSKB
|2,05
|2.487.871.130
|% -8,48
|
|SNKRN
|5,80
|1.433.379
|% -8,37
|
|KLMSN
|20,18
|30.187.375
|% -8,19
|
|RODRG
|14,00
|6.990.476
|% -8,08
|
|GARAN
|9,22
|2.752.957.368
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.487.871.130
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,63
|2.388.984.858
|% 0,38
|
|PETKM
|4,26
|1.902.528.739
|% 0,71
|
|THYAO
|12,21
|1.306.051.363
|% -0,33
|
|TSKB
|2,05
|2.487.871.130
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,63
|2.388.984.858
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,18
|1.010.276.113
|% 0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.902.528.739
|% 0,71
|
|GARAN
|9,22
|2.752.957.368
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7671
|7,7715
|% -1,15
|
|Euro
|9,4584
|9,4707
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,4377
|10,4901
|% -0,37
|
|Frank
|8,6996
|8,7520
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0677
|2,0780
|% -1,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|6,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|0,04
|