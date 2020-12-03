***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891207
BIST
17:561.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:567,7681
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0935
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7591
17:569,4596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0574
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4477
17:56458,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,43
|Açılış
|: 458,67
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
458,16
BIST En Aktif Hisseler17:56
|INVEO
|34,98
|27.693.518
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.437.626
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.897.298
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|344.445.472
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.447.412.808
|% -8,48
|
|KLMSN
|20,18
|29.081.913
|% -8,19
|
|GARAN
|9,22
|2.712.894.255
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.447.412.808
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,64
|2.369.478.861
|% 0,76
|
|PETKM
|4,27
|1.884.330.439
|% 0,95
|
|THYAO
|12,19
|1.287.791.647
|% -0,49
|
|TSKB
|2,05
|2.447.412.808
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,64
|2.369.478.861
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,18
|993.993.818
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|1.884.330.439
|% 0,95
|
|GARAN
|9,22
|2.712.894.255
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7635
|7,7681
|% -1,19
|
|Euro
|9,4518
|9,4596
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,4464
|10,4988
|% -0,28
|
|Frank
|8,7026
|8,7550
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0686
|2,0790
|% -1,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|3,86
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|