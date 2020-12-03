***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 16:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Porföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891211
BIST
17:561.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:567,7681
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0935
|Açılış
|: 47,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 48,2500
|
7,9177
En Düşük
7,7591
17:569,4596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0574
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7600
|
9,6078
En Düşük
9,4477
17:565,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,10
|Açılış
|: 5,98
|
|Önceki Kapanış
|: 6,08
|
6,18
En Düşük
5,96
BIST En Aktif Hisseler17:55
|INVEO
|34,98
|27.693.518
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.437.626
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.445.877
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.897.298
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,04
|2.466.281.424
|% -8,93
|
|KLMSN
|20,12
|29.383.067
|% -8,46
|
|GARAN
|9,22
|2.716.205.795
|% 0,00
|
|TSKB
|2,04
|2.466.281.424
|% -8,93
|
|DOHOL
|2,65
|2.372.802.359
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.898.468.556
|% 0,71
|
|THYAO
|12,20
|1.298.659.301
|% -0,41
|
|TSKB
|2,04
|2.466.281.424
|% -8,93
|
|DOHOL
|2,65
|2.372.802.359
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,18
|994.171.556
|% 0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.898.468.556
|% 0,71
|
|GARAN
|9,22
|2.716.205.795
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7608
|7,7645
|% -1,24
|
|Euro
|9,4492
|9,4534
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4476
|10,5000
|% -0,27
|
|Frank
|8,7052
|8,7577
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0681
|2,0785
|% -1,02
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|4,53
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,31
|48,31
|0,06
|