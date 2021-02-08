***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 09:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908054
BIST
10:291.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.536
10:297,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:298,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:29411,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,51
|Açılış
|: 411,46
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,83
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|COSMO
|13,37
|137.069
|% 9,95
|
|TACTR
|42,20
|2.264.452
|% 9,95
|
|RODRG
|23,22
|3.230.913
|% 9,94
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|SAMAT
|7,63
|40.692.943
|% -9,92
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|130,30
|399.709.095
|% 2,28
|
|DOHOL
|4,07
|254.595.028
|% 1,24
|
|GARAN
|9,84
|207.470.527
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,48
|162.048.009
|% 1,22
|
|ODAS
|4,17
|136.722.441
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,48
|162.048.009
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,07
|254.595.028
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,76
|113.155.053
|% 3,37
|
|KLGYO
|2,86
|111.874.222
|% 4,38
|
|IHLAS
|1,10
|39.610.812
|% -2,80
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0581
|7,0646
|% 0,12
|
|Euro
|8,5037
|8,5129
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,6464
|9,6947
|% -0,20
|
|Frank
|7,7963
|7,8433
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8724
|1,8818
|% -0,16
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|5,58
|
|Altın Gr.
|411
|412
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|0,33
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, SAHOL
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, DOHOL
-
10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 35 artarak (% 0.77 ) 1, 351
-
10:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, YKGYO, RODRG, TACTR, ALMAD, AYES, COSMO
-
10:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAMAT, SNKRN, DIRIT, UMPAS