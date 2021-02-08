***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 09:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908056
BIST
10:301.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.536
10:307,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:308,5136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:30411,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,51
|Açılış
|: 411,46
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,83
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:30
|YKGYO
|5,94
|9.410.727
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|10.637.057
|% 9,96
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|COSMO
|13,37
|137.069
|% 9,95
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|SAMAT
|7,63
|41.709.808
|% -9,92
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|130,50
|434.932.066
|% 2,43
|
|DOHOL
|4,07
|258.385.612
|% 1,24
|
|GARAN
|9,84
|228.494.660
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,47
|174.526.445
|% 0,82
|
|ODAS
|4,17
|144.835.912
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,47
|174.526.445
|% 0,82
|
|DOHOL
|4,07
|258.385.612
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,78
|132.033.052
|% 4,12
|
|IHLAS
|1,09
|49.221.316
|% -3,69
|
|KLGYO
|2,88
|118.755.480
|% 5,11
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0586
|7,0639
|% 0,11
|
|Euro
|8,5059
|8,5136
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6443
|9,6926
|% -0,22
|
|Frank
|7,7960
|7,8430
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8719
|1,8813
|% -0,19
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|5,58
|
|Altın Gr.
|411
|412
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|0,33
|