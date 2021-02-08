***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 09:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908057
BIST
10:331.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.536
10:337,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:338,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:33411,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 411,47
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,83
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:33
|YKGYO
|5,94
|9.519.464
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|30.858.956
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|12.156.023
|% 9,96
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|SAMAT
|7,63
|42.853.187
|% -9,92
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|130,40
|451.543.828
|% 2,35
|
|DOHOL
|4,07
|277.356.156
|% 1,24
|
|GARAN
|9,85
|251.277.818
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,48
|189.214.702
|% 1,22
|
|KARSN
|5,22
|159.137.510
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,48
|189.214.702
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,07
|277.356.156
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,77
|142.784.082
|% 3,75
|
|IHLAS
|1,09
|49.784.103
|% -3,69
|
|KLGYO
|2,87
|127.023.701
|% 4,74
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0599
|7,0641
|% 0,11
|
|Euro
|8,5074
|8,5131
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6906
|% -0,24
|
|Frank
|7,7962
|7,8432
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8721
|1,8814
|% -0,19
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|5,58
|
|Altın Gr.
|411
|412
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|0,33
|