***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.03.2021 20:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917075
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5204
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0868
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,4902
18:058,9730
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0958
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9302
18:05416,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,35
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
414,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5038
|7,5129
|% -1,24
|
|Euro
|8,9575
|8,9760
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,4318
|10,4841
|% -1,11
|
|Frank
|8,0491
|8,0976
|% -1,50
|
|Riyal
|1,9982
|2,0083
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|7,19
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN