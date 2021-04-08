***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925300
BIST
17:591.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:598,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:599,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:59460,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,93
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SILVR
|6,71
|26.469.682
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.188.090
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.160.940
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|249.456
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.725.096
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.456.176
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.711.839
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|787.390.255
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|695.159.607
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,41
|602.572.654
|% 0,68
|
|SISE
|7,43
|599.624.003
|% 0,54
|
|THYAO
|12,53
|594.057.444
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,32
|579.446.405
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|306.538.413
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,18
|249.065.979
|% -0,91
|
|GARAN
|6,77
|695.159.607
|% -1,02
|
|TSKB
|1,40
|138.729.647
|% -0,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1468
|8,1545
|% 0,10
|
|Euro
|9,7143
|9,7249
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,1659
|11,2219
|% 0,03
|
|Frank
|8,7749
|8,8278
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,33
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,68
|0,09
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
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17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de