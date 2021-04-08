***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925342
BIST
16:421.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:428,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:429,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:42460,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,74
|Açılış
|: 460,05
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,47
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SAMAT
|6,82
|42.020.345
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.706.893
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|231.236
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.600.132
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.977.177
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.747.670
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|783.471.245
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|543.806.259
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,34
|542.391.146
|% 2,77
|
|SISE
|7,45
|529.287.934
|% 0,81
|
|FENER
|37,82
|501.128.277
|% -2,78
|
|DOHOL
|3,34
|542.391.146
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|225.074.859
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,20
|214.909.261
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,95
|157.734.480
|% 4,28
|
|GARAN
|6,81
|543.806.259
|% -0,44
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|15,74
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|9,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|8,25
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,99
|
|Çeyrek
|733
|750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,30
|
Seans Raporu
16:40
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16:49AVGYO
Yüzde 6.75 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 877 adet işlem