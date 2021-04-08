***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925399
BIST
17:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:308,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:309,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:30460,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,25
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:30
|SAMAT
|6,82
|42.175.166
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.041.530
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|244.351
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.061.046
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.625.044
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.315.759
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,49
|40.008.621
|% -9,88
|
|BJKAS
|10,17
|786.416.670
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|654.225.026
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|579.342.460
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,32
|570.085.474
|% 2,15
|
|THYAO
|12,55
|568.976.828
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|570.085.474
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|298.295.097
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|240.246.899
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|654.225.026
|% -0,73
|
|TSKB
|1,42
|131.401.924
|% 0,71
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1565
|% 0,13
|
|Euro
|9,7170
|9,7273
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1893
|11,2454
|% 0,24
|
|Frank
|8,7799
|8,8328
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1689
|2,1798
|% 0,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,23
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,44
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,61
|62,61
|-0,55
|