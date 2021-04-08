***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925449
BIST
17:061.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:068,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:069,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:06459,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,57
|Açılış
|: 459,88
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:06
|SAMAT
|6,82
|42.093.347
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.500.942
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|236.899
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.012.259
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.914.118
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.471.938
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|594.144.962
|% -0,44
|
|SISE
|7,45
|563.001.505
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,32
|560.160.295
|% 2,15
|
|THYAO
|12,58
|528.284.236
|% -2,10
|
|DOHOL
|3,32
|560.160.295
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|257.040.956
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|233.094.874
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,95
|168.078.499
|% 4,28
|
|GARAN
|6,81
|594.144.962
|% -0,44
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1556
|8,1561
|% 0,12
|
|Euro
|9,7147
|9,7252
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1766
|11,2327
|% 0,13
|
|Frank
|8,7684
|8,8212
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1658
|2,1767
|% -0,02
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,47
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
17:06
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