***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 15:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935697
BIST
16:541.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:548,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:5410,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:54487,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,18
|Açılış
|: 488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:54
|INVEO
|132,00
|106.624.581
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.367.091
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.186
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.664.916
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.054.610
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,17
|60.541.566
|% -5,95
|
|PEKGY
|1,30
|54.602.372
|% -5,80
|
|GARAN
|7,77
|1.233.871.523
|% 0,65
|
|PETKM
|6,64
|987.229.900
|% 1,68
|
|THYAO
|13,21
|828.490.016
|% 1,69
|
|KOZAL
|130,30
|769.185.947
|% 0,85
|
|KRDMD
|8,64
|743.118.686
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,15
|405.862.374
|% 0,94
|
|GARAN
|7,77
|1.233.871.523
|% 0,65
|
|PETKM
|6,64
|987.229.900
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,88
|228.500.277
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,07
|282.053.467
|% 2,68
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2573
|% 0,28
|
|Euro
|10,0220
|10,0506
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6181
|11,6764
|% 1,19
|
|Frank
|9,1342
|9,1892
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1951
|2,2061
|% 0,28
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|9,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,35
|