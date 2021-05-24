***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
24.05.2021 15:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/05/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937466
BIST
16:451.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:458,3936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:4510,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:45508,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,86
|Açılış
|: 508,21
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TRILC
|42,90
|113.653.404
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.447.151
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.108.438
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.989.086
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.410.683
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,20
|34.374.550
|% -9,02
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|872.895.650
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|650.094.486
|% 1,72
|
|FENER
|34,04
|639.652.033
|% 8,34
|
|KOZAL
|128,30
|568.531.705
|% -0,08
|
|KRDMD
|8,04
|541.884.876
|% 0,12
|
|GARAN
|8,06
|872.895.650
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.743.825
|% 1,46
|
|KARSN
|4,90
|460.543.478
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,15
|198.726.187
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|148.484.323
|% 0,51
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3928
|% -0,27
|
|Euro
|10,2598
|10,2638
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8536
|11,9130
|% -0,16
|
|Frank
|9,3334
|9,3896
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% -0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,32
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,30
|67,30
|0,95
|