***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940713
BIST
17:211.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:218,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2110,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0310
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:21524,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,28
|Açılış
|: 524,71
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ATATP
|29,04
|10.445.978
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.271
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.963.928
|% 9,77
|
|OSMEN
|27,26
|2.420.024
|% 9,48
|
|ETYAT
|3,74
|3.677.949
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|24.016.193
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.144.923
|% -7,08
|
|YESIL
|72,05
|19.031.054
|% -6,43
|
|DERHL
|5,17
|14.374.099
|% -6,34
|
|GARAN
|8,27
|1.258.839.678
|% 2,10
|
|THYAO
|14,31
|1.230.944.387
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,10
|645.570.079
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,78
|530.803.094
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|487.011.714
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.598.036
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|380.979.775
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.258.839.678
|% 2,10
|
|BOBET
|4,07
|435.231.851
|% -3,78
|
|THYAO
|14,31
|1.230.944.387
|% 1,92
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6288
|% -0,44
|
|Euro
|10,5104
|10,5191
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1879
|12,2491
|% -0,38
|
|Frank
|9,5722
|9,6298
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,43
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.539
|-9,03
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,37
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-0,12
|
Seans Raporu
17:21
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17:31RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 887, 242 adet işlem
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17:30BJKAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 959, 185 adet işlem
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17:29FADE
Yüzde 5.00 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 397 adet işlem
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17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, KOZAL
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 86 artarak (% 1.02 ) 1, 268