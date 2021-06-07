***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940717
BIST
17:231.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,73
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:238,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2310,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0310
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:23524,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,28
|Açılış
|: 524,71
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ATATP
|29,04
|10.444.439
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.396.606
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.952.920
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.665.607
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|23.945.273
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.506,70
|2.129.884
|% -6,85
|
|DERHL
|5,17
|14.325.408
|% -6,34
|
|TKURU
|205,80
|4.473.855
|% -5,81
|
|THYAO
|14,32
|1.227.861.205
|% 1,99
|
|GARAN
|8,27
|1.219.314.077
|% 2,10
|
|KOZAL
|124,00
|642.475.796
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,77
|524.537.986
|% 0,26
|
|SISE
|8,15
|486.398.962
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.441.120
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|380.222.316
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.219.314.077
|% 2,10
|
|BOBET
|4,09
|431.621.495
|% -3,31
|
|THYAO
|14,32
|1.227.861.205
|% 1,99
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6288
|% -0,44
|
|Euro
|10,5104
|10,5191
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1848
|12,2459
|% -0,41
|
|Frank
|9,5701
|9,6277
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-0,57
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|