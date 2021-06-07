***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940722
BIST
17:391.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,79
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:398,6291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3910,5248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0253
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:39524,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,30
|Açılış
|: 524,69
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ATATP
|29,04
|10.454.255
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|FADE
|22,36
|47.607.350
|% 7,50
|
|NATEN
|40,84
|65.456.520
|% 7,25
|
|CASA
|165,00
|562.822
|% 7,14
|
|DERHL
|5,15
|15.102.202
|% -6,70
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|QNBFB
|43,00
|228.110
|% -3,41
|
|DOKTA
|33,00
|161.205
|% -3,06
|
|IZFAS
|6,32
|2.588.462
|% -2,62
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|ESEN
|33,04
|207.406.610
|% 6,44
|
|QUAGR
|26,44
|146.451.903
|% 6,18
|
|IHLGM
|1,19
|70.963.579
|% 4,39
|
|NATEN
|40,84
|65.456.520
|% 7,25
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|ZRGYO
|1,62
|41.045.578
|% 0,00
|
|GWIND
|3,90
|45.383.104
|% 0,26
|
|PEKGY
|1,02
|10.086.050
|% 0,00
|
|TURSG
|5,18
|40.330.389
|% 0,78
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6269
|8,6291
|% -0,43
|
|Euro
|10,5175
|10,5248
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1923
|12,2534
|% -0,35
|
|Frank
|9,5684
|9,6261
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,45
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-0,57
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|
Seans Raporu
17:39
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17:54HUBVC
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17:49SNGYO
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