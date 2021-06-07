***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940723
BIST
17:231.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:238,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2310,5185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0316
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:23524,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,42
|Açılış
|: 524,57
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ATATP
|29,04
|10.444.439
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,76
|137.261.358
|% 7,47
|
|NATEN
|40,80
|63.597.839
|% 7,14
|
|CASA
|165,00
|562.822
|% 7,14
|
|HUBVC
|13,63
|49.137.800
|% 6,40
|
|METUR
|22,50
|24.008.835
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.505,00
|2.134.894
|% -6,91
|
|DERHL
|5,17
|14.334.505
|% -6,34
|
|TKURU
|205,80
|4.503.074
|% -5,81
|
|THYAO
|14,32
|1.229.754.808
|% 1,99
|
|GARAN
|8,27
|1.220.292.639
|% 2,10
|
|KOZAL
|123,90
|643.477.396
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,78
|526.216.800
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|486.433.660
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.560.251
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|380.663.611
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.220.292.639
|% 2,10
|
|BOBET
|4,07
|434.883.557
|% -3,78
|
|THYAO
|14,32
|1.229.754.808
|% 1,99
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6288
|% -0,44
|
|Euro
|10,5104
|10,5191
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1845
|12,2456
|% -0,41
|
|Frank
|9,5691
|9,6268
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,04
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,30
|