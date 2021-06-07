***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940726
BIST
17:321.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:328,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3210,5242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:32524,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,31
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ATATP
|29,04
|10.448.534
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.577.998
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.144
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.249
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.745.490
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.034.350
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.147.424
|% -7,08
|
|YESIL
|72,00
|19.195.012
|% -6,49
|
|DERHL
|5,17
|14.404.442
|% -6,34
|
|GARAN
|8,27
|1.276.300.898
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.237.088.537
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|670.840.025
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,77
|537.046.109
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|488.318.135
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.844.220
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|381.918.996
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.276.300.898
|% 2,10
|
|BOBET
|4,09
|438.163.284
|% -3,31
|
|THYAO
|14,30
|1.237.088.537
|% 1,85
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6279
|% -0,45
|
|Euro
|10,5137
|10,5209
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1916
|12,2527
|% -0,35
|
|Frank
|9,5729
|9,6306
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% -0,41
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,34
|
|Altın Gr.
|524
|525
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,33
|
Seans Raporu
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