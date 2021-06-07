***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940745
BIST
17:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:358,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3510,5229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0272
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:35524,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,69
|Açılış
|: 524,30
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ATATP
|29,04
|10.450.509
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.583.365
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.161
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.283
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.781.844
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.046.230
|% -10,00
|
|PKENT
|2.493,90
|2.154.912
|% -7,32
|
|DERHL
|5,12
|14.903.751
|% -7,25
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|YESIL
|71,75
|19.289.317
|% -6,82
|
|GARAN
|8,27
|1.293.150.759
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.242.159.809
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|678.976.408
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,76
|537.967.096
|% 0,13
|
|SISE
|8,15
|488.474.469
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|367.532.335
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|383.026.710
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.293.150.759
|% 2,10
|
|BOBET
|4,08
|439.799.371
|% -3,55
|
|THYAO
|14,30
|1.242.159.809
|% 1,85
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6282
|% -0,45
|
|Euro
|10,5154
|10,5229
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1930
|12,2542
|% -0,34
|
|Frank
|9,5724
|9,6301
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,42
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,06
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|
Seans Raporu
17:35
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17:47QUAGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 556, 373 adet işlem
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17:46SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 319, 367 adet işlem
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17:44DGKLB
Yüzde 5.60 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 406, 855 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, BIMAS
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KOZAL, ASELS