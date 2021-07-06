***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946938
BIST
17:051.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,75
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.385
17:058,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
17:0510,2809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:05504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,97
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GWIND
|3,74
|136.357.167
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.127.777
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|33.179.089
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,12
|7.747.463
|% -6,70
|
|GARAN
|8,67
|1.352.285.934
|% 0,35
|
|THYAO
|13,98
|641.900.540
|% -0,99
|
|KOZAL
|110,70
|432.103.160
|% -0,63
|
|EREGL
|18,09
|427.642.870
|% -0,71
|
|AKBNK
|5,40
|418.052.265
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,22
|391.601.369
|% -0,45
|
|GARAN
|8,67
|1.352.285.934
|% 0,35
|
|ODAS
|1,92
|158.597.195
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|104.172.703
|% 2,33
|
|TSKB
|1,28
|99.281.443
|% -0,78
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6692
|8,6724
|% 0,09
|
|Euro
|10,2528
|10,2809
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9474
|12,0073
|% -0,14
|
|Frank
|9,3482
|9,4045
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% -0,06
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|18,95
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.319
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|16,12
|
|Çeyrek
|805
|823
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|-1,43
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Seans Raporu
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