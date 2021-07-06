***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 16:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946941
BIST
16:401.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.390
16:408,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:4010,2589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:40503,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,54
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:40
|GWIND
|3,74
|136.202.769
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.094.468
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.317.159
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,34
|7.592.709
|% -5,00
|
|GARAN
|8,71
|1.279.156.741
|% 0,81
|
|THYAO
|14,04
|568.521.520
|% -0,57
|
|KOZAL
|111,20
|406.750.152
|% -0,18
|
|EREGL
|18,19
|395.753.144
|% -0,16
|
|KRDMD
|6,98
|389.288.377
|% 0,87
|
|GARAN
|8,71
|1.279.156.741
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,23
|325.815.463
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,34
|102.309.584
|% 3,88
|
|ODAS
|1,91
|143.028.501
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,81
|203.162.069
|% 1,44
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6613
|8,6661
|% 0,02
|
|Euro
|10,2267
|10,2589
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9566
|12,0165
|% -0,07
|
|Frank
|9,3479
|9,4043
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3044
|2,3160
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.389
|37,00
|
|Tam
|3.322
|3.408
|36,48
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|17,64
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,83
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,36
|