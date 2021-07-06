***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 16:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946942
BIST
16:151.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
16:158,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:1510,2670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:15503,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,71
|Açılış
|: 503,98
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:15
|GWIND
|3,74
|136.175.156
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.083.425
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.179.447
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.274.391
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,09
|7.200.874
|% -6,93
|
|GARAN
|8,74
|1.249.409.240
|% 1,16
|
|THYAO
|14,05
|517.644.843
|% -0,50
|
|KOZAL
|111,40
|396.771.137
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|375.304.006
|% 0,05
|
|KRDMD
|6,98
|363.833.297
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,24
|325.134.428
|% 0,45
|
|GARAN
|8,74
|1.249.409.240
|% 1,16
|
|PEKGY
|1,33
|96.414.242
|% 3,10
|
|ODAS
|1,91
|142.317.578
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,85
|190.381.205
|% 2,89
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6710
|8,6747
|% 0,12
|
|Euro
|10,2631
|10,2670
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9725
|12,0326
|% 0,07
|
|Frank
|9,3484
|9,4047
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3062
|2,3178
|% 0,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,32
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|30,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|-0,87
|
Seans Raporu
16:15
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 69 artarak (% 0.11 ) 1, 503
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16:29
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16:29ATLAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 570 adet işlem
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16:28NTGAZ
Yüzde 6.05 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 919, 268 adet işlem
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16:27MEPET
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 710 adet işlem