***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 16:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946951
BIST
17:581.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,96
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:588,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6971
En Düşük
8,6270
17:5810,2913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:58504,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,21
|Açılış
|: 504,48
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:58
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.181.791
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|1.159.072
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|FADE
|21,98
|58.704.040
|% -6,94
|
|GARAN
|8,59
|1.513.168.981
|% -0,58
|
|THYAO
|13,89
|746.178.023
|% -1,63
|
|EREGL
|18,05
|502.061.309
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,21
|481.203.073
|% -0,90
|
|KOZAL
|110,40
|474.341.303
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,21
|481.203.073
|% -0,90
|
|GARAN
|8,59
|1.513.168.981
|% -0,58
|
|PEKGY
|1,33
|140.166.444
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|122.414.071
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,38
|472.697.335
|% -1,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6938
|8,6971
|% 0,38
|
|Euro
|10,2797
|10,2913
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9619
|12,0219
|% -0,02
|
|Frank
|9,3699
|9,4263
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,25
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|12,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-1,89
|
Seans Raporu
17:58
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17:56BAYRK
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