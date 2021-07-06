***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 17:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946971
BIST
16:581.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.387
16:588,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:5810,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:58504,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,22
|Açılış
|: 504,49
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GWIND
|3,74
|136.332.835
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.117.141
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|32.952.157
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,10
|7.728.526
|% -6,85
|
|GARAN
|8,68
|1.333.457.415
|% 0,46
|
|THYAO
|13,99
|626.880.921
|% -0,92
|
|KOZAL
|110,90
|423.031.111
|% -0,45
|
|EREGL
|18,14
|419.657.636
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,42
|408.938.513
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,22
|369.682.982
|% -0,45
|
|GARAN
|8,68
|1.333.457.415
|% 0,46
|
|ODAS
|1,92
|156.835.107
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,33
|103.399.620
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|96.617.636
|% -0,78
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6635
|8,6671
|% 0,03
|
|Euro
|10,2376
|10,2722
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9531
|12,0130
|% -0,09
|
|Frank
|9,3459
|9,4022
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3034
|2,3149
|% -0,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.389
|37,00
|
|Tam
|3.322
|3.408
|36,48
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|17,64
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,83
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,36
|