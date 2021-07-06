***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 17:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946977
BIST
17:121.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.385
17:128,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6859
En Düşük
8,6270
17:1210,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0131
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:12504,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,29
|Açılış
|: 504,56
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GWIND
|3,74
|136.390.094
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.129.664
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|38.402.913
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,19
|7.872.686
|% -6,16
|
|GARAN
|8,66
|1.363.368.454
|% 0,23
|
|THYAO
|14,00
|650.467.498
|% -0,85
|
|KOZAL
|110,80
|436.029.911
|% -0,54
|
|EREGL
|18,11
|432.995.819
|% -0,60
|
|AKBNK
|5,41
|418.402.012
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,22
|391.763.062
|% -0,45
|
|GARAN
|8,66
|1.363.368.454
|% 0,23
|
|TSKB
|1,28
|107.629.822
|% -0,78
|
|PEKGY
|1,33
|108.782.948
|% 3,10
|
|ODAS
|1,92
|159.323.538
|% 1,05
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6803
|8,6859
|% 0,25
|
|Euro
|10,2774
|10,3060
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9476
|12,0075
|% -0,14
|
|Frank
|9,3490
|9,4053
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% -0,05
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|19,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,78
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|16,12
|
|Çeyrek
|805
|823
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|-1,35
|
Seans Raporu
17:12
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17:24XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 10, 505.00 milyon TL de
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17:24AVTUR
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 358 adet işlem
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17:22MMCAS
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 856 adet işlem
-
17:21FADE
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 103, 280 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, SASA, HALKB