***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 17:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946988
BIST
17:321.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:328,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:3210,2860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:32505,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,81
|Açılış
|: 505,08
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EDATA
|7,26
|19.143.800
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.418.911
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.202.700
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,86
|30.966.083
|% 9,99
|
|DARDL
|15,63
|38.853.854
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,03
|8.293.561
|% -7,39
|
|GARAN
|8,65
|1.411.557.169
|% 0,12
|
|THYAO
|13,99
|688.189.747
|% -0,92
|
|EREGL
|18,07
|455.989.860
|% -0,82
|
|KOZAL
|110,90
|448.621.886
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|446.209.725
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|446.209.725
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.411.557.169
|% 0,12
|
|PEKGY
|1,35
|123.386.543
|% 4,65
|
|TSKB
|1,28
|114.132.944
|% -0,78
|
|ODAS
|1,93
|159.987.391
|% 1,58
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6826
|8,6873
|% 0,26
|
|Euro
|10,2701
|10,2860
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9597
|12,0196
|% -0,04
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,15
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-1,60
|