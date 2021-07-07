***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 11:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947505
BIST
11:581.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:588,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
11:5810,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
11:58503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,65
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:58
|TUREX
|10,52
|18.367.720
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.695.966
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|23.142.266
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,70
|20.801.027
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|133.912.890
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,70
|29.678.079
|% -5,43
|
|DARDL
|14,91
|13.234.460
|% -4,61
|
|EDATA
|6,97
|133.313.827
|% -3,99
|
|GARAN
|8,74
|595.491.050
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|284.524.981
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,34
|259.413.010
|% -0,56
|
|THYAO
|13,84
|258.160.383
|% -0,29
|
|EREGL
|17,87
|207.568.043
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,25
|284.524.981
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,25
|133.912.890
|% -6,02
|
|GARAN
|8,74
|595.491.050
|% 1,51
|
|GWIND
|3,83
|189.248.288
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,34
|259.413.010
|% -0,56
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6819
|8,6843
|% -0,02
|
|Euro
|10,2702
|10,2783
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9369
|11,9967
|% -0,11
|
|Frank
|9,3632
|9,4196
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,01
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,22
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,46
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,13
|75,13
|0,60
|
Seans Raporu
11:58
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