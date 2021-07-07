***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 11:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947506
BIST
11:241.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:248,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:2410,2598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0147
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:24504,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,07
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TUREX
|10,52
|17.940.882
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.344.635
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|21.176.770
|% 7,86
|
|IDGYO
|1,86
|10.060.615
|% 6,29
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,72
|27.544.953
|% -5,03
|
|DARDL
|14,97
|11.760.545
|% -4,22
|
|ERBOS
|136,70
|31.423.025
|% -3,53
|
|GARAN
|8,73
|446.810.542
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,35
|223.919.173
|% -0,37
|
|THYAO
|13,90
|218.840.343
|% 0,14
|
|EREGL
|17,85
|179.153.395
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|178.035.349
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,24
|178.035.349
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|446.810.542
|% 1,39
|
|GWIND
|3,85
|166.943.052
|% 2,94
|
|AKBNK
|5,35
|223.919.173
|% -0,37
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6730
|8,6756
|% -0,12
|
|Euro
|10,2518
|10,2598
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9408
|12,0007
|% -0,08
|
|Frank
|9,3657
|9,4221
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3063
|2,3178
|% -0,12
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|